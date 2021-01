Coronavirus : Flunch en grande difficulté

Le milieu de la restauration compte une nouvelle victime. La célèbre enseigne Flunch et ses 227 restaurants vient de demander à être placée sous procédure de sauvegarde « pour faire face aux difficultés majeures liées à la crise sanitaire » auprès du tribunal de Lille. Plus grave, elle annonce vouloir se séparer d’une soixantaine d’établissements et de près de 1300 salariés.

Propriété de la famille Mulliez, Flunch a vécu une année noire en 2020. Son chiffre d’affaires a plongé de près de 57% (-212 millions d’euros) pour ses 161 restaurants détenus en propre (les 66 restaurants franchisés ne sont pas concernés par ce plan). La liste des établissements concernés doit être annoncée le 2 février par l'entreprise.

Pour les 5 000 collaborateurs, actuellement au chômage partiel, l’annonce a fait l’effet d’un choc : « On ne s'attendait pas à un plan d'une telle ampleur », a déclaré Grégory Dubois, délégué syndical central CFDT.

Les syndicats reconnaissent toutefois que les difficultés de l’enseigne datent d’avant la crise sanitaire. Les Français allaient de moins en moins « fluncher ». Chaque année ses restaurants perdaient des parts de marché.

Fin septembre, l'enseigne de restaurants de grillades Courtepaille, placée en redressement judiciaire deux mois plus tôt, avait été reprise par Buffalo Grill. L'offre prévoyait la reprise de 2.208 salariés sur quelques 4.000 emplois.

