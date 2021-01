Cette algue pourrait remplacer les protéines animales

Des scientifiques de l'université Flinders située à Adélaïde, en Australie, ont développé dans leur laboratoire des protéines alternatives aux protéines animales, à partir de micro-algues. Leur but : cultiver ces super-aliments qui deviendront des moyens alternatifs pour nourrir durablement la population mondiale croissante.

Pour remplacer les protéines que l'on trouve dans la viande, des produits alimentaires comme du caviar, des galettes végétaliennes, des viandes végétales, de la gelée, des confitures et des pâtes à tartiner ont été développés à partir de micro-algues marines, rapporte ABC.

La substance se trouve généralement dans l'océan, mais les scientifiques de l'université l'ont cultivée dans des laboratoires et l'ont transformée en formes consommables.

La bio-artiste Niki Sperou a aidé les scientifiques à développer ces prototypes dans l'espoir qu'ils soient déployés industriellement.

«Nous sommes capables de manipuler les matières premières pour imiter à peu près tout ce qui existe sur le marché, nous nous contentons de jouer avec les textures et les saveurs et nous pouvons trouver quelque chose qui est attrayant et agréable au goût pour la plupart des gens», a déclaré Niki Sperou.

Elle explique que l'équipe avait même développé des «algues-acariens» et bien que le produit de micro-algue ait le goût d'algue sous sa forme brute, les nouvelles technologies peuvent modifier les saveurs pour lui donner le goût de n'importe quoi.

«Les gens recherchent une autre façon de manger, quelque chose de durable, sain et éthique, et les micro-algues marines peuvent combler les manques pour les personnes qui recherchent principalement un régime à base de plantes», a-t-elle déclaré.

Des algues manipulées pour différents usages

Le professeur Wei Zhang a quant à lui déclaré que les micro-algues pourraient être manipulées pour devenir dominantes en protéines et riches en nutriments, offrant des avantages pour la santé du consommateur. «Nous avons la capacité de modifier sa composition et donc son adaptation à différentes applications alimentaires et nutritionnelles», a-t-il expliqué.

L'ingénieur de recherche Peng Su a indiqué que son équipe pouvait même contrôler son comportement après avoir été mangé. «Je peux déterminer combien de temps ou à quelle vitesse je veux que ces nutriments soient libérés dans mon corps en fonction de mes besoins.»

M. Su a déclaré que le café, par exemple, pourrait être encapsulé dans des boules de micro-algues et manipulé pour être libéré lentement.

«Je peux prendre du café [dans des produits en forme de boule] tout en profitant des bienfaits du café, mais je le fais libérer lentement pendant 24 heures pour ne pas avoir mal à la tête», a-t-il déclaré.

Un chercheur fait l'éloge des avantages écologiques

La chercheuse principale Kirsten Heimann a déclaré que le plus important était le fait que le produit réduisait considérablement l'empreinte carbone de l'humanité.

«Les micro-algues sont vraiment bien équipées pour nettoyer les dégâts que nous créons, comme absorber le dioxyde de carbone», a-t-elle expliqué.

«Ils sont bien meilleurs que les plantes, ils fixent environ 1,8 tonne de dioxyde de carbone par tonne de biomasse en poids sec créée. C'est énorme - c'est l'équivalent d'une forêt tropicale. Nous devons trouver des sources alternatives de protéines qui réduisent réellement le dioxyde de carbone et fournissent des aliments de haute qualité pour une population humaine en bonne santé.»

