Cette recette simple de la pâte à crêpes sans œufs

L'appel des crêpes commencent à se faire sentir avec l'arrivée de la Chandeleur. Pour ceux qui sont allergiques aux oeufs, qui en manquent ou qui tout simplement veulent tenter quelque chose de nouveau, voici la recette de la pâte à crêpes sans oeufs.

Ingrédients (pour 6 personnes)

50 cl de lait

250 g de farine

1 pincée de sel

40 g de sucre en poudre

50 g de beurre

1 sachet de sucre vanillé

3 cl d’huile végétale

Préparation

Mélanger dans un récipient la farine, le sucre et le sel. Ajouter le lait progressivement et battre au fouet électrique pour éliminer les grumeaux. Ajouter le beurre fondu et le sucre vanillé et remuer. Laisser reposer la pâte, idéalement la veille pour le lendemain. A défaut, au minimum 30 minutes.

Pour faire les crêpes, utiliser une poêle antiadhésive badigeonnée d’huile. Une fois bien chaude, verser une louche de pâte à crêpes sans œufs. Laisser cuire quelques minutes. Dès que les bords se décollent, retourner la crêpe. C'est prêt.

