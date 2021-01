Top Chef, saison 12 : Voici les 15 candidats de l'émission

L’émission culte Top Chef est sur le point de faire son retour le 10 février prochain pour une douzième saison. Quinze candidats vont tenter de s’imposer au fil des épreuves. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les participants.

Bruno Aubin, 31 ans, Paris

Bruno a fait ses armes auprès d’Eric Frechon au Bristol. Il a ensuite été nommé second de cuisine au Drugstore. Il est aujourd’hui chef de cuisine à l’Hôtel Le Narcisse Blanc dans le quartier des Invalides à Paris. Mais son rêve est d’ouvrir son propre restaurant.

Arnaud Baptiste, 33 ans, Noisy-le-Grand

Un tempérament de feu, des tatouages et une grande sensibilité. Arnaud aime la cuisine depuis toujours. Son modèle ? Yannick Alléno. Il a commencé sa carrière au Meurice auprès du célèbre chef. Après le Carré des Feuillants et l’Hôtel Molitor, il est sous-chef de cuisine de l’Allénothèque au Beaupassage à Paris.

Chloé Charles, 33 ans, Paris

David Toutain, Bertrand Grébaut… Chloé a de belles références sur son CV. Aujourd’hui indépendante, elle défend une cuisine éco-responsable qui vise le zéro déchet.

Mohamed Cheikh, 28 ans, Boulogne-Billancourt

C’est à sa grand-mère que Mohamed doit son goût immodéré pour la cuisine. Aujourd’hui, il n’a pas à rougir de son parcours : Hôtel Shangri-La de Paris, Drugstore Paris… Très exigeant, il se lance dans Top Chef pour prouver à ses parents ce dont il est capable.

Thomas Chisholm, 28 ans, Paris

Dans la cuisine, ce franco-américain soigne autant la présentation que le goût. Viscéralement curieux, il aime surprendre avec des associations improbables. Une audace qu’il a acquise lors de son parcours : Sur Mesure, 6 Paul Bert, AT…

Pierre Chomet, 30 ans, Bangkok

C’est le globe-trotter de la saison. De Saint-Tropez à Bangkok, en passant par Londres, Pierre dispose aujourd’hui d’une palette d’expériences culinaires variées. Hyper actif, la cuisine lui permet de se canaliser.

Yohei Hosaka, 37 ans, Annecy

Installé en France depuis plus de 10 ans, Yohei ambitionne d’être le premier japonais à remporter Top Chef. Il compte convaincre par sa maîtrise des grands classiques de la gastronomie comme le pâté en croûte ou le vol-au-vent. Sa touche japonaise et sa rigueur pourraient faire la différence.

Sarah Mainguy, 25 ans, Nantes

Elle déteste le conformisme des palaces. Sarah préfère la cuisine hors des cadres. Passée par le Mary Celeste à Paris et le Hollybelly avec ses brunchs mythiques, elle mise sur une cuisine végétale sans chichi.

Matthias Marc, 27 ans, Paris

Il fait partie des candidats à surveiller. A 27 ans, Matthias a déjà conquis plus d’un palais avec son restaurant Substance (Paris, 16e) qui a soulevé l’enthousiasme de la presse. Fort de son passage au Meurice et au Lasserre, il pratique une cuisine très technique préparée à base d’ingrédients bien sourcés. On y décèle souvent son terroir jurassien.

Jarvis Scott, 24 ans, Paris

Très instinctif, Jarvis s’épanouit quand il prépare des plats créatifs et audacieux. Chef de partie pour Albert Adrià en Espagne (frère du chef Ferran Adrià), il compte sur Top Chef pour booster sa carrière.

Pauline Sene, 28 ans, Paris

Toujours en quête de perfection, Pauline apprécie autant la rigueur des restaurants étoilés que la décontraction des bistrots. Elle cuisine souvent les légumes que son père, grossiste, lui ramène du marché de Rungis. Avec un objectif : le plein de saveurs.

Charline Stengel, 19 ans, Pringy

C’est la benjamine de la saison 12. Ses concurrents doivent toutefois s’en méfier. Charline a été major lors de son CAP, et surtout elle s’est imposée dans le concours Objectif Top Chef. Cuisiner est une vraie passion pour elle, elle compte sur Top Chef pour prouver qu’elle est une force de travail.

Baptiste Trudel, 33 ans, Paris

Ses assiettes se doivent d’être « Funky, sexy, et tasty ». Baptiste est aujourd’hui à la tête de Mordu au Marché Saint-Germain à Paris. Sa cuisine dans l’air du temps a bousculé et séduit le tout Paris rive gauche. S’il maîtrise les codes de la street-food, il veut aussi prouver qu’il maîtrise la technique.

Mathieu Vande Velde, 22 ans, Bruxelles

Ce belge de 22 ans annonce la couleur : il veut gagner 3 étoiles au guide Michelin. Aujourd’hui sous-chef au restaurant La Paix (2 étoiles), il aime la compétition et se prépare depuis longtemps à l’expérience Top Chef. Sa devise ? Peu de sel mais du goût.

Adrien Zedda, Lyon, 26 ans

Pour Adrien, la cuisine végétarienne peut aussi être de la haute gastronomie. C’est en tout cas ce qu’il entend démontrer au chef Philippe Etchebest qu’il a déjà croisé il y a quelques années dans Objectif Top Chef. Il a pu faire ses armes à Lyon aux restaurants Victoire & Thomas et Culina Hortus.

