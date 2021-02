Diego Alary : le jeune chef qui cartonne sur TikTok

A 23 ans, Diego Alary est une megastar sur TikTok. Il vient de franchir le cap des 1 million de followers, ce qui fait de lui le chef français le plus suivi de toute la plate-forme.

Quelques mois après y avoir fait ses premiers pas, l’ex-Top Chef voit sa communauté s’élargir de jour en jour. Ses afficionados suivent avec attention ses petites vidéos de recettes simples et efficaces.

En quelques plans ficelés, on apprend à réaliser chez soi un cheese nan, un cordon bleu ou encore un avocat surprise… « Je joue avec les codes des classiques faciles à reproduire chez soi », explique le chef. Il confie réaliser les plats dans la petite cuisine de son appartement en banlieue parisienne. « Je n’ai pas d’immense plan de travail ni de matériel pro à disposition. Donc si j’arrive à réaliser ces plats à la maison, tout le monde peut le faire ».

Dans son top des recettes les plus vues figurent les nouilles au bœuf, l’avocat flambé à la tequila ou encore le pain quiche. Des vidéos qui totalisent à chaque fois plus d’un million de vues.

Ludiques et agréables à regarder, elles sont pourtant le résultat de plusieurs heures de travail. « C’est du boulot. J’en publie une par jour, ce qui représente à chaque fois 2 à 3 heures de travail », explique Diego. Sans assistant, il réalise l’ensemble tout seul à l’aide de son téléphone. Il n’a suivi aucune formation spéciale : c’est sur le tas que Diego a appris à dompter l’algorithme TikTok et sa belle palette d’effets en tout genre.

Les vidéos lui rapportent quelques revenus qui lui permettent de payer sa matière première. Mais c’est surtout une belle visibilité qu’il gagne en étant sur TikTok, un réseau où il règne en maître sur son créneau. Ses confrères lui préfèrent pour l’heure Instagram. « Pour moi TikTok c’est l’avenir. Il y a beaucoup d’effets créatifs très intéressants à utiliser. D’ailleurs je reçois de plus en plus de messages de chefs étoilés, curieux d’en savoir plus sur le fonctionnement », confie-t-il.

Après son passage à Top Chef, Diego s’est également fait remarquer l’été dernier, à la tête des cuisines du restaurant ToShare à Saint-Tropez, ouvert par Jean Imbert et Pharrell Williams.

Malgré la pandémie, le chef a « de nombreux projets dans les tuyaux » qui devraient déboucher sous peu. Mais une fois de retour en cuisine avec une brigade, il assure qu’il ne lâchera pas son restaurant virtuel et qu’il continuera à publier des vidéos sur TikTok.

