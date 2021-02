La recette du SKREI DE NORVÈGE FRIT À LA SAUCE AU POIVRON ET AU CHORIZO

A côté du saumon, la Norvège est aussi célèbre pour le skrei. Ce cabillaud est un poisson migrateur qui vient tous les ans entre janvier et avril dans le nord du pays pour y pondre ses œufs. Véritable délice, il se cuisine de multiples façons. Voici la recette au chorizo.

Ingrédients (pour 4 personnes)

600 g de filet de skrei de Norvège

350 g de chorizo

800 g d'épinards

350 g de tomates pelées et blanchies

150 g de poivrons rouges

200 g d'oignons

100 ml d'huile d'olive extra vierge

150 ml de vin blanc

4 gousses d'ail

Sel & poivre

Préparation

Saler légèrement le skrei de Norvège. Faites-le frire à l'huile d'olive dans une poêle et terminez la cuisson au four à 180°C pendant quelques minutes. Dans une casserole, faites revenir le poivrons, l'oignon et l'ail préalablement émincés dans l'huile d'olive. Ajouter le vin blanc et portez à ébullition. Ajouter les tomates blanchies, pelées et coupées en morceaux, et laissez mijouter le tout à feu doux. Salez, poivrez, puis laissez la sauce reposer pour que les saveurs s'installent.

Découpez le chorizo et faites-le cuire au four à 180°C pendant trois min. Réservez. Dans une poêle, faites revenir les épinards dans l'huile d'olive avec de l'ail et salez. Servez le skrei de Norvège accompagné de la sauce, des épinards et de quelques tranches de chorizo.

