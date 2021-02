Juan Arbelaez ouvre StreetLab, un nouveau concept de restaurant

Sans attendre l’annonce d’une hypothétique réouverture, les restaurants s’adaptent à la crise sanitaire et se réinventent. Dernier exemple en date, Streetlab qui ouvre ce lundi 8 février, lancé par le groupe Eleni derrière lequel on trouve notamment le chef Juan Arbelaez.

Il s’agit d’un nouveau concept de restaurant principalement destiné à la vente à emporter. Une dark kitchen l’alimentera à partir des spécialités de quatre restaurants du groupe : Little cocotte, Pola bowl & fishbar, Gran burger et Yaya to go.

Tout a été pensé pour optimiser la prise de commande. StreetLab est disponible sur les applis (Deliveroo, Uber Eats…) en livraison à domicile ou en click and collect sur place. Mais on peut aussi s'y rendre pour passer sa commande sur des tablettes mises à disposition et retirer dans la foulée son repas.

Les fondateurs du groupe Eleni ©DR

Le lieu a été pensé spécialement pour ce fonctionnement excpetionnel : pas de table mais des tabourets de bar et un grand comptoir pour manger sur le pouce à l’intérieur/extérieur.

StreetLab est situé dans le 11e arrondissement, un quartier où la street food de qualité est très prisée. La déco s'adresse d'ailleurs à cette clientèle : néon bleu flamboyant et musique hip-hop des années 1980.

Les packagings sont éco-responsables d’après le communiqué annonçant l’ouverture du lieu. Par ailleurs, le staff assure que le sourcing des produits est soigné : « Nous travaillons avec les mêmes producteurs que les plsu grands chefs étoilés : viandes et charcuteries de la Maison Montalet, pain de Thierry Breton, volailles fermières des Landes et légumes en circuit-court ».

StreetLab, 64, rue de Charonne, Paris 11e.

