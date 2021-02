Saint-Valentin : la Maison Aleph célèbre l'amour aux Galeries Lafayette Gourmet

S’ils rêvent de vivre d’amour et d’eau fraîche, les couples succombent parfois à quelques plaisirs sucrés. Et notamment ceux de la Maison d’Aleph qui propose, pour la Saint-Valentin, une création unique en forme de cœur au sein de son pop-up store situé aux Galeries Lafayette Gourmet, à Paris.

C’est dans ce corner que les amoureux peuvent donc commander, jusqu'au 16 février, un gâteau pour deux (16 euros) aussi beau que bon. Cette gourmandise se compose d’une pâte croustillante et légèrement caramélisée qui se dévoile feuille après feuille, et qui est recouverte d’une ganache chocolat noire à la fleur de sel et d’un praliné aux pistaches d’Iran. Un dessert parfait pour un dîner romantique.

Ceux qui souhaiteraient jouer les prolongations et garder leurs papilles en éveil pourront découvrir, jusqu’au 5 avril, l'ensemble des pâtisseries de la maison qui associent des produits levantins comme la rose de Damas, la cardamome ou le citron d’Amalfi à des spécialités issues du terroir français, le beurre AOP Charentes-Poitou et la crème de Normandie en tête.

Nids voyage, 1001 feuilles, florentins et cakes… autant de créations imaginées par la talentueuse cheffe pâtissière Myriam Sabet, laquelle a ouvert sa première boutique dans le Marais (20, rue de la Verrerie, 4e) en 2017, avant d’investir le grand magasin parisien en ce début d’année 2021.

Maison d’Aleph, Galeries Lafayettes Paris Haussmann, magasin Maison & Gourmet, 35, boulevard Haussmann, Paris 9e. Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 18h.

