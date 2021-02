Nouvel an chinois : La recette des sushis de cochon de Brigade du tigre

A l’approche du Nouvel an chinois, le restaurant parisien Brigade du tigre dévoile sa recette des sushis de cochon.

Pour le riz

150g de riz rond japonais bien rincé

15 cl d'eau

2 cuillères à soupe de vinaigre de riz

1 cuillère à soupe de sucre

1 pincée de sel

Faire cuire le riz à couvert à feu doux jusqu'à parfaite évaporation de l'eau. Ajouter le vinaigre de riz et le sucre préalablement porté à ébullition. Laisser refroidir à température ambiante.

Pour le cochon

200g de poitrine de cochon

Graine d'épices du placard type coriandre, poivre, baies…

1l d'eau

Sel

Cuire le morceau de poitrine de cochon dans l'eau pendant 3h à feu doux. Refroidir et tailler des lamelles. Laquer la lamelle de cochon et passer au four 3 min à 170°.

Pour le laquage

100g de sauce soja

50g d'eau

5g de gingembre

1/2 jus de citron

5g de fécule de pomme de terre

Mixer le tout (sauf fécule) et passer au chinois, faire chauffer avec la fécule et refroidir.

Pour la garniture

Gingembre confit

Champignon noir

Wazabi

Pour le dressage, réaliser des boulettes de riz. Y disposer une pointe de wasabi. Ajouter la lamelle de poitrine. Terminer par du gingembre confit et le champignon noir.

Brigade du Tigre, 8, rue du Faubourg Poissonnière, Paris 10e

