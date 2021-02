Nouvel an chinois : la recette du mango sticky rice de Brigade du Tigre

Pour célébrer le nouvel an chinois de ce vendredi 12 février tout en restant chez soi, le restaurant parisien Brigade du Tigre dévoile sa délicieuse recette du «Mango sticky rice».

Ingrédients

1kg de riz gluant

500g de lait de coco

250g de sucre

20g de sel

2 pièces de feuille de pandanus

1 mangue

500g de lait de coco

500g de lait concentré

12g de pectine / 30g de sucre

feuille de rao ram

Préparation

Faire tremper le riz dans l’eau chaude 3h. Laver le riz puis le cuire au rice-cooker avec 1 litre d’eau et 1 feuille de pandanus. Débarrasser dans un cul de poule et mélanger avec 3cl d’eau. Faire bouillir le lait de coco, le sucre, le sel et la feuille de pandanus et le mélanger au riz. Débarrasser et laisser reposer 1h.

Tailler la mangue. Faire bouillir le lait de coco, le lait concentré, la pectine ou le sucre. Puis mélanger au riz avant de dresser.

Pour le dressage, faire chauffer le riz et disposer dans le fond du bol. Ajouter la mangue. Finir par les feuilles de rao ram.

Brigade du Tigre, 8, rue du Faubourg Poissonnière, Paris 10e

