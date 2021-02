Le sando : ce sandwich japonais qui débarque chez Sushi Shop

A partir du 18 février, le sando figurera à la carte de l’enseigne Sushi Shop. Une spécialité de la street food japonaise déclinée en quatre recettes inédites. De quoi récupérer des forces pour braver le froid hivernal.

Au pays du Soleil-Levant, ce sandwich qui se vend à chaque coin de rue est aussi célèbre que notre inimitable jambon-beurre, prisé par tous les Parisiens. C'est un en-cas que l’on mange sur le pouce à n’importe quelle heure de la journée. Le sando se compose de tranches d’un pain hyper moelleux dont le goût se rapproche davantage du pain au lait, et dont on enlève si possible la croûte. On ajoute ensuite de la sauce puis on le garnit entre autres de viande comme du porc pané, d'œuf, de chou blanc et de salade pour jouer sur les saveurs.

En ce mois de février, le spécialiste de la livraison Sushi Shop a souhaité rendre hommage à cette spécificité culinaire et a demandé à ses chefs de la revisiter pour séduire les gourmands français.

Si la recette originale du sando chicken katsu (10,90 euros) qui renferme une escalope de poulet à la sauce tonkatsu, sera bien entendu proposée, les clients pourront également commander un sando crevette tempura (10,90 euros) avec de l’avocat, du concombre, des pousses d’épinard, de la coriandre, et de la mayonnaise teriyaki. Le salmon aburi (11,90 euros) marquera quant à lui des points grâce à ses tranches de saumon snacké associé à de la roquette et du chou blanc.

Sushi Shop n’a pas oublié ceux qui ont choisi de bannir les protéines animales de leur alimentation en imaginant la version veggie (8,90 euros). Dans ce petit sandwich, la carotte cohabite avec le chou rouge et les pousses d’épinard, le tout agrémenté d’une mayonnaise goma ponzu.

A noter qu’une formule à 15,90 euros, qui comprendra un accompagnement, un dessert et une boisson, sera disponible au déjeuner, de 11h à 14h30, en magasin et sur le site de Sushi Shop.

