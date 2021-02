Big Mamma annonce une ouverture à Bordeaux

Paris, Lille, Lyon, Londres, Madrid… et maintenant Bordeaux. En pleine pandémie le groupe Big Mamma s’offre le luxe d’ouvrir un nouveau restaurant dans la perle d’Aquitaine.

C’est donc en plein centre qu’une nouvelle trattoria chic et branchée est annoncée pour le 25 février prochain. Bien entendu, il ne s’agit pas d’une ouverture à proprement parler : les restaurants sont toujours tenus de rester portes closes en raison du contexte sanitaire. En revanche, le click & collect y sera disponible, et ce 7 jours sur 7.

Les Bordelais pourront donc découvrir sous peu les spécialités de cette nouvelle adresse Big Mamma, et cela sans faire la queue.

Dans un communiqué, le groupe détaille son futur menu à base de produits sourcés : jambon de parme, burrata au cœur coulant de pesto, arancini (boulettes de riz panées) à la bolognese, pizza « Ninja turtles truffle » ou encore « Nice to meat ya » au polpettes de bœuf haché.

Côté desserts, le programme est chargé : « mousse choco-love au bon chocolat Valrhona, praliné noisette, crunchy gaufrette au chocolat au lait, la seule et l’unique Chocorgasmo pizza fourrée avec notre pâte à tartiner au chocolat maison ou notre torta al limon XXL et son inoubliable couche de meringue ». Et pour les vins, la carte s’annonce exclusivement bio. On ignore s’il y aura du Bordeaux.

Comme à chaque ouverture, un soin particulier est apporté à la déco. Il faudra toutefois attendre la réouverture des restaurants pour en profiter.

Osteria Palatino, 6-8, rue de la merci, Bordeaux

A partir du 25 février, en click & collect tous les jours midi & soir.

A voir aussi