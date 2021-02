Livraison : 5 sites où acheter de la viande en ligne

Avec le couvre-feu, il est parfois difficile de trouver le temps de faire des courses. Plusieurs sites proposent d'acheter de la viande en click & collect ou alors en livraison à domicile.

La Boucherie Moderne

La Boucherie Moderne continue de livrer ses viandes et ses produits à domicile sur Paris via le site Epicery et directement sur son site pour le click & collect. Porc, agneau, bœuf mais aussi poulet cuit, on y trouve de tout. Il y a également tout un choix d'épicerie fine : pommes dauphines, légumes croquants, œufs fermiers, fromages et même du champagne.

Frichti

On le sait moins : Frichti dispose d’une offre « supermarché » sur sa plate-forme. Et le rayon viandes est bien achalandé avec notamment des produits des Boucheries Nivernaises : pavé de cœur de rumsteak, bavette d’alloyau mais aussi saucisses Tarn ou encore jambon sans sel nitrité.

Pour de bon

Le site qui propose de « commander en direct auprès des meilleurs producteurs français » assure également la livraison aux 4 coins de la France (gratuit dès 50€ si même producteur). On peut y acheter de la viande en grande quantité : 3,6 ou 10 kg. Rôti de veau, magret de canard. Pour chaque produit le nom et la photo du producteur est affiché. La catégorie bio est bien fournie.

Grutto

Le nouveau site de crowdbutching propose d'acheter de la viande en groupe puis de se faire livrer dans la France entière. Les consommateurs sélectionnent sur le site une race de vache (Charolais, Salers, Limousin,etc.) et ce n’est qu’à partir d’un certain nombre de commandes que l’abattage est lancé, soit quarante-quatre. Une façon de lutter contre le gaspillage : l’ensemble de la bête est vendu, il n’y a pas de perte pour l’éleveur. Tracabilité, fraîcheur, saveur : tout est de très bon niveau. En revanche, on ne choisit pas ses morceaux : la commande est uniquement sous forme de box qui comprend une cinquantaine de pièces variées, du steak haché au rôti en passant par le faux-filet, soit 6,2 kilos au total.

La maison lascour

Les boucheries de la Maison Lascour situées dans le sud de la France pratiquent la livraison dans tout le pays en 24h par Chronofresh. En plus de produits tripiers, le site présente aussi l'intérêt d'avoir en son rayon du fameux boeuf de Kobé à la texture incomparable. Un produit d'exception pour une dégustation exceptionnelle.

