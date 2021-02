Les astuces des italiens pour réussir ses pâtes à tous les coups

Plat emblématique du patrimoine culinaire italien, les pâtes sont aujourd’hui largement plébiscitées par les Français. Les recettes sont variées, simples à exécuter et surtout, à moins d’y mettre de généreux morceaux de truffe, peu onéreuses. Pourtant, il est tout à fait possible de rater son plat. La cuisson est un art que maîtrisent les Italiens. Voici leurs astuces.

Le juste volume d’eau

Pour cuire ses pâtes, il faut de l’eau et du sel. Mais ce n’est pas aussi simple : pour les Italiens, il est important de respecter les justes proportions. La règle implique un litre d’eau et 10 grammes de sel par portion de 100 grammes de pâtes (soit ce que mange une personne). Inutile pour autant de sortir la balance et le verre doseur, la cuisine méditerranéenne est rarement au gramme près.

Une cuisson al dente

Les pâtes qui collent ne sont pas très agréables en bouche et en plus elles perdent la plupart de leurs nutriments. Pour cette raison, les Italiens ne jurent que par la cuisson « al dente » c’est-à-dire moelleuses et fermes, qui offrent une petite résistance « sous la dent ». Pour la réussir, c’est simple : on prend le temps de cuisson le plus court indiqué sur l’emballage et surtout, on lance un minuteur pour être précis avant de plonger ses pâtes dans l’eau bouillante.

Garder un peu d’eau de cuisson

Voilà encore une astuce qui permet de réussir son plat de pâtes. Au moment de les égoutter une fois que le minuteur a sonné, il faut toujours penser à garder l’équivalent d’un verre d’eau de cuisson. Une fois les pates égouttées, mais pas complètement asséchées non plus, on les met dans une poêle sur la sauce. On fait alors revenir le tout à feu vif pendant moins d’une minute en rajouter l’eau de cuisson mise de côté. Un peu de parmesan et c’est prêt !

