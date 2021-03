Sushi Shop dévoile une box vintage en collab avec Polaroid

De la couleur dans nos vies en pleine pandémie. Sushi Shop a fait équipe avec la marque Polaroid, et proposera dès le 9 mars une box collector à partager, en hommage au pionnier des photographies instantanées. Une nouvelle qui redonne le sourire.

Son graphisme séduira, tout comme son contenu. A l’intérieur, 42 créations qui vous feront vite oublier le couvre-feu et vous donneront envie de dégainer vos baguettes en un temps record.

© Sushi Shop

Et parmi elles, trois nouveautés dont le Mango Gunkan qui se compose de dés de daurade, de mangue fraîche et de perles de vinaigre de mangue, le tout enroulé d'une algue nori.

© Sushi Shop

Le California Purple Rain marquera également des points auprès des amateurs de sucré-salé grâce à son tartare de bœuf recouvert d'une fine tranche de betterave. On n'hésitera pas non plus à tester le California Truffle Maïs qui renferme du thon cru, du maïs grillé, de la ciboulette et une délicate et savoureuse mayonnaise à la truffe.

Des saveurs inédites et gourmandes qui viennent s'ajouter à d'autres best-sellers de l'enseigne qui compte plus de 125 points de vente en France. Cette box se compose en effet également de California Pink Veggie ou Fresh Salmon, de Spring Saumon Avocat, ou encore d'un assortiment de sushis.

Box en édition limitée Sushi Shop x Polaroid, 45 euros les 42 pièces. Mango Gunkan, 3,50 euros la pièce. Purple Rain, 6,50 euros les 6 pièces. Truffle Maïs, 6,50 euros les 6 pièces.