Chloé Charles (Top Chef) propose ses petits plats sur Seazon

Elle brille en ce moment dans la nouvelle saison de Top Chef. Chloé Charles a été recrutée par Seazon pour concocter des petits plats.

Durant un mois, les curieux pourront découvrir à la carte deux nouvelles recettes chaque semaine. Au total, ce sont huit petits plats qui ont été conçus par la cheffe de 34 ans.

Les recettes sont 100% végétariennes, elles affichent un Nutri-Score entre A et B et un Eco- score (l’indice qui informe sur l'impact environnemental) entre A et B également.

Petit épeautre bio au citron confit, œuf poché et vinaigrette à la carotte, Risotto de fregola sarda, céleri et crème de cantal… Les plats sont simples mais travaillés, avec de franches saveurs et surtout faciles à déguster. Certaines assiettes se mangent froides (légumes de printemps, houmous de pois-chiches et sauce citron-tonie) quand d’autres sont à passer quelques minutes au four micro-ondes (risotto de fregola sarda, céleri et crème de cantal).

©ClémentCloumzy

C’est une excellente façon de découvrir le travail de Chloé Charles. La candidate Top Chef pratique une cuisine soucieuse de l’environnement, qui vise une empreinte carbone moindre en réduisant notamment au maximum les déchets. C'est à l'Astrance puis à Septime qu'elle a perfectionné sa technique. Elle fait déjà figure de favorite dans l’émission où ses plats ne laissent pas de marbre le jury et les téléspectateurs.

Ses huit recettes viennent compléter la sélection de plats déjà disponible sur Seazon. Lancé par Foodchéri, ce site healthy propose de recevoir des petits plats à domicile pour la semaine (entre 6 et 14). Le prix va de 6,64€ à 8,82€ en fonction du nombre d’assiettes choisies. Ils sont livrés dans toute la France en une fois, sans engagement. Le site a pensé une offre qui répond aux contraintes des différents régimes alimentaires : flexitarien, végétarien, végétalien, sans gluten. Depuis son lancement, près d’un million de repas ont déjà été livrés.