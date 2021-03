Ferrero Rocher et Raffaello lancent leurs glaces

Y-aura-t-il désormais des glaces aux réceptions de l’Ambassadeur ? Le groupe italien Ferrero, bien connu pour ses chocolats addictifs, lance des bâtonnets Ferrero Rocher et Raffaello.

Sous format arrondi et de taille moyenne, les glaces reprennent les recettes des traditionnelles confiseries qui ont fait le succès de la marque : glace noisette enrobée de chocolat au lait et éclats de noisettes et enrobage chocolat noir pour la version dark.

Les confiseries à la noix de coco Raffaello ont également leur version glacée : glace coco et enrobage de noix de coco râpée et d’éclats d’amandes

©Ferrero

Ces trois nouveautés sont lancées dans cinq pays européens (France, Allemagne, Italie, Autriche et Espagne) et espèrent inonder le marché à l’approche de l’été. Le groupe Ferrero se lance sur un créneau très porteur et ambitionne de rejoindre rapidement les leaders du secteur. Selon la société Iri, le marché des glaces en France représente près d'1,2 milliard d’euros dont un tiers pour les bâtonnets glacés.

«Nous espérons que ces innovations séduiront nos consommateurs avec le même enthousiasme que celui suscité par le lancement des biscuits», indique Frédéric Coti, directeur des projets de transformation chez Ferrero en France dans le communiqué annonçant le lancement.

Boîte de 4 bâtonnets glacés, Ferrero Rocher, classic et dark, Raffaello, 3,89€