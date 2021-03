Pâques : Les plus beaux chocolats à déguster

La chasse aux oeufs est sur le point d'être lancée. Pâques arrive à grands pas. Cette année les grands chocolatiers ont conçu des gourmandises à découvrir et à dévorer sans modération.

Edwart

Comme à son habitude, Edwart Chocolatier nous embarque dans une aventure pleine de cacao. Ses personnages un peu dingos parcourent le monde sur la trace des grands crus.

Figurines Pâques, Edwart chocolatier, à partir de 14€

©MartinLagardère

Patrick Roger

On le connaît pour ses délicieuses sphères arty et ses créations qu'on hésite à croquer plutôt qu'à exposer dans son salon. Patrick Roger présente cette fois des sujets en pâte d'amandes. Toute une joyeuse bande de petits sujets rigolos dont on raffole déjà.

Sujets pâtes d'amandes, Patrick Roger (disponible en boutiques)

Le Boulanger de La Tour

Le Boulanger de La Tour, situé sous le mythique restaurant la Tour d’argent, met en scène le petit canard Clovis. Chocolat or noir, lait jivara, dulcey ou inspiration fraise, il renferme à l’intérieur de la friture. Un packaging spécial a été créé pour l’occasion.

Le canard Clovis en Chocolat, Le Boulanger de la Tour, 29€

©Géraldine Martens

Valrhona

Cette année la référence du chocolat Valrhona s’est inspirée du printemps pour ses étuis de Pâques. De jolis écrins qui révèlent des gourmandises multicolores aux arômes subtils. Place à la chasse aux œufs.

Etui œufs de printemps, Valrhona, 14,99€

Alex Olivier

Cette jolie boîte en métal cache les savoureux poissons au chocolat d’Alex Olivier. Noir, au lait et blanc, le tout labellisé bio et Fairtrade/Max Havelaar (commerce équitable).

La petite pêche bio équitable, Alex Olivier, 13,20 €

Pierre Marcolini

Signature de la maison, les Petits Lapins pointent le bout de leurs oreilles pour des fêtes de Pâques. Ils se déclinent en trois versions : chocolat noir grands crus de Cuba et de Sao Tomé, chocolat au lait ou chocolat blanc.

Le Petit Lapin, Pierre Marcolini, 9,90 €

Michel Cluizel

Les lapins musiciens de Michel Cluizel promettent des fêtes de Pâques rock’n roll. Cinq modèles existent, du batteur au guitariste.

Lapin, The Cluizel band, 38€ (disponibles en exclusivité dans les «Petite Manufacture» Cluizel)

Maison Lenôtre

Coccinelle, papillon, hérisson… la Maison Lenôtre a inventé tout un jardin de chocolats. En s’y promenant, on y découvrira un arbre, tout en chocolat vegan.

Collection « Jardin nature », Maison Lenôtre, à partir de 15€ (disponible à partir du 11 mars)

©Bisart