Voici le top 5 des plats les plus commandés en 2020

En 2020 les Français ont plus que jamais commandé des repas en livraison à domicile sur des applis spécialisées (Deliveroo, Uber Eats, Glovo, etc.), notamment en raison de la crise sanitaire. Sans surprise le marché a bondi : selon la Revue Business Livraison de Food service vision, le chiffre d’affaire a été de 4,9 milliards d’euros, soit +47 % depuis 2018. Quant aux préférences des consommateurs de l'Hexagone, voici leur top 5 des spécialités les plus commandées.

La pizza

La pizza reste le plat le plus plébiscité dans les livraisons à domicile. Facile à commander et surtout à déguster, elle totalise 78% d’après Food service vision. Sur ce créneau le haut de gamme s’est aussi développé. Des tables réputées comme Tripletta ont maintenant leur propre dark kitchen.

©ivan-torres-unsplash

Le burger

Quand le temps vient à manquer pour cuisiner, rien de tel qu’un burger commandé à la dernière minute. En marge des fast-food bien installés, l’offre premium s’est démultipliée. Les Français ne s’y trompent pas : 58% des consommateurs en ont commandé au moins un l’an dernier.

Les sushis

Le petit pain de riz surmonté d’une tranche de poisson cru est désormais bien ancré dans les habitudes alimentaires des Français. Les leaders comme Sushi-shop savent renouveler régulièrement leur offre en faisant notamment appel à des collab pour attirer les gourmets curieux. Près de 35% des consommateurs Français en ont commandé l’an dernier.

La cuisine chinoise

Le nem n’a pas dit son dernier mot. Les plats chinois sont toujours autant appréciés. Depuis peu, ce sont surtout les dim sum qui ont le vent en poupe. Facile à manger et peu caloriques, on en mange à toutes les sauces. L’an dernier, 33% des consommateurs ont commandé de la cuisine chinoise.

La cuisine japonaise (hors sushi)

La cuisine japonaise est très variée et les Français en sont friands. Les ramen et les yakitoris ont été particulièrement plébiscités l’an dernier. Près de 20% des consommateurs en ont commandé.