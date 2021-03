Le jour du macaron dédié à Madagascar

Les macarons ont aussi leur journée spéciale. Le samedi 20 mars leur est dédié. C’est une façon de s’accorder un peu de douceur quand l’actualité en manque. Chaque année de nombreux artisans se joignent à cette opération qui est aussi une initiative solidaire.

Pour cette nouvelle édition du Jour du Macaron, un coffret spécial est mis en vente dans une centaine de boutiques Relais et Desserts. Il est le fruit de la rencontre entre le photographe Stéphane de Bourgies, (président de Zazakely Sambatra) et des pâtissiers Pierre Hermé et Vincent Guerlais (président Relais Desserts).

Le coffret contient six macarons aux saveurs évoquant Madagascar (chocolat, vanille, parfums épicés...) dont une création-signature dans certaines Maisons. Les six macarons sont vendus dans un coffret au design inspiré par les tissus de Madagascar.

Toutes les recettes seront reversées à l’association Zazakely Sambatra. Cette association a été fondée par Véronique de Bourgies. Elle vient en aide aux jeunes Malgaches les plus vulnérables notamment à l’aide d’un partenariat avec un centre d’accueil de jour, situé dans une commune proche d’Antananarivo.

L’accompagnement se fait aussi bien en matière d’éducation, de santé ou de nutrition Avec 92% de la population vivant avec moins de 1 dollar par jour, Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde.

La liste de toutes les boutiques participantes ICI