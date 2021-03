La recette des pâtes à la tomate et à la vodka de Catherine Kluger

L’ancienne avocate Catherine Kluger est une spécialiste du granola. Mais elle aime aussi partager ses recettes fétiches, simples à réaliser. Voici celle de ses fameuses pâtes à la tomate et à la vodka

Ingrédients

500 g de penne (idéalement demi-complètes)

1 oignon épluché, dégermé et finement émincé

2 gousses d’ail épluchées, dégermées et finement émincées

1 tube de concentré de tomate

1 pincée de piment en poudre (facultatif)

5 cl de vodka

6 cl d’eau chaude

18 cl de crème épaisse

100 g de parmesan râpé

1 cuil. à soupe d’huile d’olive

Sel, poivre du moulin

Préparation

Dans une grande poêle, je fais revenir les oignons et l’ail avec l’huile d’olive à feu moyen pour qu’ils deviennent transparents sans colorer. J’ajoute le concentré de tomate, le piment en poudre, et je mélange pour que les oignons et l’ail soient bien enrobés pendant 5 minutes environ.

Je verse la vodka puis, quand elle s’est un peu évaporée, je réduis le feu. Je mélange l’eau chaude avec la crème fraîche avant de les incorporer dans la poêle en mélangeant bien.

Je cuis les pâtes selon les instructions du paquet. En fin de cuisson, je prélève 12 cl d’eau de cuisson que j’additionne à la sauce, ainsi que le parmesan, du sel et du poivre.

J’égoutte les pâtes et je les verse dans la poêle qui contient la sauce en remuant pour qu’elles soient bien enrobées. Je sers aussitôt avec un tour de poivre du moulin.

Astuce : Si vous en avez, ajoutez quelques herbes fraîches comme du persil, du cerfeuil ou de la ciboulette et, pour les plus gourmands, un peu de parmesan râpé à saupoudrer.

Recette extraite de Essentiel(s) Ma boîte à outils en cuisine, Catherine Kluger, Ed. La Martinière, 25€