Espace : découvrez le menu gastronomique des astronautes pour la prochaine mission

De la cuisine spéciale pour une mission spatiale. A quelques semaines du lancement de la capsule Crew Dragon, qui doit mener une nouvelle fois Thomas Pesquet à la Station spatiale internationale (ISS), on vient d’apprendre le détail d’un menu gastronomique qu’il apportera dans ses valises.

Servair, leader français et africain de la restauration aérienne, a en effet été sollicité par l’Agence Spatiale Européenne pour concevoir un menu « festif » à partager avec les autres membres de la mission.

Les plats ont été élaborés par le chef François Adamski (Bocuse d’Or et Meilleur Ouvrier de France), corporate chef de Servair. Ils mettent à l’honneur le savoir-faire de la gastronomie française et font aussi appel aux madeleines de Proust de Thomas Pesquet.

©Servair

L’astronaute de 43 ans devrait donc se régaler, avec en entrée : « petit épeautre croquant et crémeux, céleri fondant et truffe du Périgord », suivi d’un « bœuf bourguignon, poitrine fermière fumée, champignons et petits oignons glacés ». Enfin en dessert, c’est une crêpe flambée au Grand Marnier façon Suzette qui est annoncée.

L’ensemble de ce menu étoilé sera transporté dans des poches souples. Ce contenant permet une bonne conservation et n’altère pas les qualités gustatives.

« Le véritable challenge a été de développer un produit « gastronomique » avec les contraintes du traitement thermique mais aussi des teneurs en sodium et en alcool réduites, tout cela avec une texture « dense » adaptée à la consommation en apesanteur » a déclaré Boris Eloy, directeur général adjoint Innovation de Servair.

©Servair

Mais ce n’est pas tout, Le Parisien révèle que le chef Thierry Marx et le physico-chimiste Raphaël Haumont ont eux aussi conçu des recettes pour la nouvelle mission de Thomas Pesquet. Après une précédente expérience réussie en 2016, quatre nouveaux plats ont été élaborés : gâteau de pomme de terre et oignons de Roscoff truffés, amandine aux poires caramélisées ou encore « une recette expérimentale à base de tomates cerises lyophilisées », avance le journal.

Cette fois, c’est l’entreprise bretonne Jean Hénaff, bien connue pour ses pâtés, qui se charge des contenants. L’entreprise bretonne a stérilisé et transposé les plats dans des boites parfaitement étanches.

Autant de petits plats qui devraient régaler les astronautes une fois dans l'espace, au milieu des étoiles.