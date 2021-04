La recette des tagliatelles au saumon de Place du marché

Rien de tel qu’une bonne recette de pâtes pour s’offrir un peu de réconfort.

La nouvelle plate-forme de livraison de produits à domicile Place du marché propose celle des tagliatelles au saumon aux pois chiches et aux tomates rôties à l’ail.

Ingrédients

500g de pois chiche cuits

500g de tagliatelle

250 de pavés de saumon

90g de beurre

Jus de 2 citrons jaunes non traités

250g de tomates cerise

2 burrata

Du persil frais

De l’huile d’olive

2 gousses d’ail

Sel

Poivre

Piment d’Espelette

Préparation

Préchauffer le four à 200 degrés, chaleur tournante.

Disposer les pois chiches sur une plaque allant au four. Verser par-dessus un filet d’huile d’olive et une gousse d’ail hachée. Saler et poivrer. Saupoudrer d’un peu de piment d’Espelette. Enfourner pendant 10 minutes, en remuant de temps en temps. Réserver.

Couper les tomates cerise en deux et les faire rôtir dans une poêle avec de l’huile d’olive et une gousse d’ail hachée. Saler et poivrer. Réserver.

Cuire le saumon quelques minutes dans une poêle avec un filet d’huile d’olive. Réserver. Laisser fondre le beurre dans une poêle avec le jus de citron.

Cuire les tagliatelles dans une casserole d’eau bouillante salée. Respecter le temps de cuisson inscrit sur le paquet. Privilégier une cuisson “al dente”.

Égoutter et verser les tagliatelles dans la poêle avec la sauce au citron. Rajouter les pois chiches, les pavés de saumon émiettés, les tomates rôties et du persil haché. Bien mélanger le tout à feu moyen pendant 2 minutes.

Servir chaud avec de la burrata et un soupçon de piment d’Espelette.