Restaurants et terrasses : voici le calendrier possible de réouverture d'après le plan du gouvernement

Pourra-t-on profiter des terrasses avant l’été ? Alors que la troisième vague est bien là, le chef de l’Etat Emmanuel Macron a annoncé que le bout du tunnel n’était pas loin pour les restaurateurs.

« Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culture, nous autoriserons sous conditions l'ouverture de terrasses et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été, un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, les loisirs, l'événementiel et nos cafés et restaurants » a-t-il déclaré lors de son intervention télévisée très suivie de mercredi soir.

Ce calendrier se précise davantage aujourd’hui : la réouverture des terrasses serait fixée au lundi 17 mai d’après le Point. Et dans un second temps, les restaurants et les bars pourront accueillir des clients à l’intérieur de leurs salles entre le 1er et le 15 juin.

l'impact de la vaccination

Tout cela reste bien entendu lié à la situation sanitaire. Le gouvernement s’attend à une nette amélioration grâce à l’'impact de la vaccination et aux « efforts d'avril ». Si la courbe du nombre de nouveaux cas de contaminations ne revient pas à un niveau raisonnable (qui n’a pas été déterminé), ces ouvertures devront sans doute être reportées

Le protocole sanitaire qui devra s’appliquer dans les bars et les restaurants n’a pas pour l’heure été communiqué. Distanciation entre les tables, nombre de personnes, QR code… Les représentants de la profession doivent encore valider avec le gouvernement les mesures de sanitaires.

L’ensemble des restaurants et des bars sont fermés depuis le 30 octobre dernier.