Il n’y a pas que le bœuf qui se cuisine façon Wellington. Voici la recette du saumon Wellington de Passion Céréales.

Ingrédients (pour 6 personnes)

1 filet de 500g de saumon

250g de pousses d'épinards

1 càs de ciboulette hachée

½ càc d'estragon haché

les zestes d'1 citron

100g de fromage frais type cream-cheese

500g de pâte feuilletée

1 jaune œuf

sel, poivre

Préparation

Préchauffez le four à 180°C.

Faites cuire les épinards dans une poêle et égouttez-les.

Mélangez-les ensuite au fromage frais et ajoutez la ciboulette, l'estragon et les zestes de citron. Salez, poivrez. Étalez la moitié de la pâte feuilletée sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé.

Disposez au milieu la moitié du mélange épinards/fromage frais et recouvrez-les avec le filet de saumon. Salez, poivrez et recouvrez avec la seconde moitié d'épinards.

©menu Fretin / Passion Céréales

Posez délicatement la pâte feuilletée restante sur le saumon et soudez les deux pâtes en les collant l'une à l'autre. Badigeonnez avec le jaune d'œuf battu et enfournez 30 minutes.

Recette extraite de la revue CERES de Passion Céréales