Un nouveau gin Anne-Sophie Pic

En attendant la réouverture des restaurants, certains chefs se creusent les méninges et multiplient les initiatives originales pour poursuivre leur activité.

Dernière en date, la célèbre cheffe trois étoiles Anne-Sophie Pic vient de présenter son propre gin.

Il a été élaboré avec la sommelière exécutive du groupe et Miko Abouaf, fondateur de la petite marque « Audemus Spirits» basée à Cognac. Ce gin premium se présente comme une « senteur à boire ». Les aromes ont été soignés pour coller à la cuisine de la cheffe trois étoiles.

Les ingrédients ont été sélectionnés en suivant ce principe. On y trouve des agrumes rares comme le cédrat et le citron Meyer qui ont poussé dans les Landes. Il y a aussi des baies de la passion d'Éthiopie et du poivre cubèbe d'Indonésie (poivre à queue). Enfin un thé noir japonais apporte sa note fumée.

C’est un gin qui se déguste pur avec de la glace. Mais il se prête aussi à la mixologie. Du cocktail le plus basique (avec un tonic) au plus sophistiqué. D’ailleurs pour marquer le lancement du produit, Anne-Sophie Pic a publié sur son compte Instagram une recette de Negroni intégrant du gin, présentée par sa sommelière executive, Paz Levinson

Gin Anne-Sophie Pic, Edition limitée, bouteille de 500ml, 49 €

L'Epicerie d'Anne-Sophie Pic, 210, avenue Victor Hugo, Valence

