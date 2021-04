La recette des feuilles de blettes farcies

Les blettes ne sont pas les légumes les plus sollicités. Pourtant, il existe de nombreuses façons de profiter de leurs bienfaits. Dans son dernier livre, Laurence Dessimoulie dévoile sa recette de feuilles de blettes farcies.

Ingrédients

20 belles feuilles de blette

1 petit verre de riz rond rapidement rincé

3 verres de bouillon

1 oignon

2 c. à s. de raisins secs

1 bouquet de menthe fraîche ciselée -

1 c. à s. de graines de tournesol torréfiées

2 c. à s. d’huile d’olive

1 pincée de curry doux

sel, poivre du moulin

Préparation

Blanchir les feuilles de blettes 2 min environ dans de l’eau bouillante salée. Égoutter. Chauffer le bouillon. Dans un faitout, mettre l’huile d’olive à chauffer et faire fondre l’oignon émincé.

Ajouter le curry doux. Puis nacrer le riz dans ce mélange. Ajouter le bouillon chaud en trois fois, en laissant le riz absorber le liquide à chaque étape et en mélangeant régulièrement. Une fois le liquide absorbé, ajouter les raisins secs, la menthe, les graines de tournesol et bien mélanger. Saler et poivrer. Couvrir et laisser refroidir.

Garnir les feuilles de blettes d’un peu de préparation au riz et les rouler comme des feuilles de vignes farcies. Consommer froid.

Recette extraite de Cuisine bienveillante, Laurence Dessimoulie, Editons Sud Ouest, 14€