Ce rosé sans alcool sera-t-il la boisson tendance de cet été ?

Alors que les cocktails sans alcool deviennent de plus en plus répandus, le vin fait lui aussi sa mue. Et cet été, le rosé sans alcool pourrait être la nouvelle tendance.

La start-up Petit Beret vient de présenter une collection de vins 100% naturels avec 0% d’alcool. Parmi ces bouteilles de vin d’un nouveau genre figure le Virgin rosé.

A première vue, il ressemble à un flacon classique. La forme de la bouteille évoque des références connues et la robe rose clair est typique de ces vins méditerranéens dont raffolent les Français mais aussi le monde entier.

Au nez, des notes florales font presque illusion. En bouche, une pointe d’acidité rappelle la fraîcheur mais on identifie facilement l’absence d’alcool. Pourtant, le Virgin rosé n’a pas non plus le goût d’un jus de raisin. Il est d’ailleurs très faible en sucre.

Préparé à partir de cépages typiques (Grenache et Cinsault), il est aussi bio et vegan. Petit Béret recommande même de l’accorder avec « une côte de veau au romarin ou une soupe de fraises ».

Sa faible teneur en sucre en fait un apéritif parfait pour ceux qui ne boivent pas par principe ou par contrainte.

Petit Beret, qui a tout de même vendu 1 million de bouteilles l’an dernier, mise sur la baisse de consommation d’alcool en Europe et dans le monde.

Basé au coeur des vignobles du Languedoc, il est la toute première entreprise française à produire des boissons au profil vin sans alcool biologiques et vegan.