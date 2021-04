Un nouveau thé matcha commercialisé en sticks

Depuis des siècles, le matcha est consommé au Japon pour ses nombreuses vertus naturelles. La maison Damman Frères commercialise ce thé vert sous forme originale : en sticks.

Chaque bâtonnet contient 1,5 g de poudre de matcha pour une utilisation au quotidien. Pour une boisson chaude au moment du goûter, on verse le contenu du stick dans une tasse puis on ajoute de l’eau chaude (à 80°C environ), avant de fouetter le mélange si possible avec un fouet en bambou comme le veut la tradition.

Le thé matcha au goût légèrement amer, peut aussi s’utiliser en cuisine afin d’apporter un peu de couleur à votre préparation salée ou à vos pâtisseries.

Riche en antioxydants et en acides aminés, cette spécialité nippone favorise la concentration et aide à la détente.

Ces sticks ont l’avantage de pouvoir se glisser partout facilement, même dans un sac à main, pour une dégustation n’importe où et à toute heure de la journée.

Coffret de 15 sticks, Damman Frères, 23,50 €.