Gastronomie : un menu Anne-Sophie Pic livré dans toute la France

Les restaurants sont toujours portes closes ? Pour se faire plaisir – ou soutenir une profession frappée de plein fouet par la crise sanitaire – les gourmets peuvent importer la gastronomie haut de gamme à leur table en commandant leur menu en ligne.

Jusqu’à maintenant cantonnés aux livraisons de proximité, certains grands noms sont désormais disponibles dans la France entière. C’est le cas de la cheffe multi-étoilée Anne-Sophie Pic (La Maison Pic, La Dame de Pic…). Elle propose depuis peu un menu unique tous les mois en quatre services. Grâce au service Chronofresh, il est disponible dans la France entière (menu à commander le mercredi pour livraison vendredi ou samedi).

Pour le mois d'avril, la cheffe a puisé son inspiration dans le printemps : blanc-manger d’asperges vertes et blanches au bourgeon de sapin, sol à l’aneth et gnocchis de petits pois, tourte d’agneau à la fleur d’oranger, et tarte à la gariguette au géranium rosat pour finir.

Pour parfaire l’expérience et retrouver toute l’ambiance d’un restaurant étoilé, des accords mets/vins sont proposés en option par la sommelière Paz Levinson. Il se compose de deux verres de condrieu et d’une bouteille de vin rouge.

Menu Pâques annonce le printemps, Anne Sophie Pic, 78€ par personne.

(A commander jusqu’au mercredi 12h pour une livraison par Chronofresh le vendredi entre 8h et 13h mais avec la possibilité de reprogrammer la livraison le samedi matin entre 8h et 13h)