Les fondateurs de Big Mamma lancent le paiement par QR code

Payer son addition en moins d’une minute sans avoir à attendre indéfiniment le retour du serveur et de son terminal CB, c’est ce que propose le nouveau moyen de paiement mis au point par les deux fondateurs de Big Mamma, Victor Lugger et Tigrane Seydoux, associés à Christine de Wendel (ex ManoMano, site spécialisé dans le bricolage).

Cette méthode efficace s’appuie sur le QR code : quand le client souhaite régler sa note et partir, il scanne tout simplement celui de sa table, vérifie le détail, ajoute un pourboire ou non, puis règle (à l’aide d’une carte enregistrée sur son smartphone). Elle permettrait de payer son addition en moins de dix secondes, assurent ses concepteurs.

Et elle a déjà fait ses preuves : Il y a près d’un an, avec l’arrivée du coronavirus et le début des mesures sanitaires, les 14 restaurants du groupe Big Mamma lançaient une solution similaire. Résultat : 80% des clients ont opté pour ce mode de paiement, 15 minutes de temps moyen étaient gagnées pour les clients et le staff et 40% de pourboire ont été versés en plus. Et ce gain de temps se traduit par davantage de clients : la rotation des tables a augmenté de 12%.

Face à ce petit succès, les trois entrepreneurs ont planché sur une version à proposer à tous les restaurateurs. Baptisée Sunday, elle sera généralisée en France dès la réouverture des restaurants notamment dans les adresses du Groupe Bertrand, de Paris Society. Éric Frechon a aussi manifesté son intérêt.

Et pour aller encore plus loin, comme par exemple aux Etats-Unis, Sunday vient de réaliser un premier tour de table de 20 millions d’euros auprès de gros investisseurs comme Coatue, New Wave et de nombreux autres issus du monde de l’hôtellerie, de la restauration et de la tech.