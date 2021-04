CBD : un fast food propose un menu à base de chanvre

Le CBD, substance issue du cannabis, va-t-il devenir le nouvel ingrédient tendance dans les cuisines ? Après un célèbre pâtissier parisien, un fast food bio situé à Lyon vient d’annoncer le lancement d’un menu en édition limitée avec cette molécule.

A partir du 28 avril et pour un mois, les clients pourront déguster dans l’enseigne bio Bënnie Organic Fast Food des hamburgers ou des salades pimentés avec quelques gouttes de CBD. Il sera également possible d’acheter une bouteille d'huile d'olive infusée à la molécule en vente à emporter « pour prolonger l’expérience à la maison » d’après le staff.

Cet extrait de chanvre - qui ne contient pas la substance THC responsable des effets psychotropes du cannabis – est en vente libre en France depuis novembre dernier, date à laquelle l’union européenne a jugé illégal d’interdire sa vente. Il possède des vertus relaxantes.

« Dans ce contexte d’anxiété et d’hyper connectivité, nous avons voulu proposer une pause détente avec un menu complet grâce à cette molécule aux multiples vertus issue du chanvre » explique le restaurant dans un post sur Instagram.

Et pour la provenance, Bënnie Organic Fast Food est allé chercher son CBD en Italie. Plus précisément à la Villa Toscanna : cette ferme située près de Florence pratique la permaculture et s’est spécialisée dans les produits à base de CBD.