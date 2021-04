Mission alpha : découvrez les menus d’Alain Ducasse pour les astronautes

La conquête de l’espace ne peut pas se faire le ventre vide. A quelques jours du lancement de la navette Crew Dragon qui emmènera Thomas Pesquet dans les étoiles, on vient de prendre connaissance de la composition d’une partie des menus qui régaleront les astronautes.

Et c’est le célèbre chef Alain Ducasse qui a été mis à contribution. Son entreprise Ducasse Conseil a élaboré, en collaboration avec le CNES, les repas français. Ces derniers sont certifiés conformes aux protocoles internationaux. Ils viennent compléter « sans la concurrencer » la nourriture quotidienne fournie par les Russes et les Américains, précise le communiqué annonçant l’opération.

Ce sont donc 92 plats que Thomas Pesquet emmène avec lui pour sa mission de 6 mois. Les menus mettent l’eau à la bouche : sarrasin au tandoori, radis et oignons grelots ; cabillaud au riz noir de Camargue et piquillos ; homard breton, quinori bio aux algues, condiment citron de Menton ; joues de bœuf façon bourguignon, carottes et champignons ; clafoutis à la pistache et griottes…

Homard breton au citron de Menton

Tous ces plats gastronomiques ont été conçus en tenant compte des contraintes liées à l’apesanteur. Afin d’assurer leur conservation, ils sont stockés dans les contenants de la célèbre entreprise bretonne Jean Hénaff. C’est d’ailleurs dans son laboratoire à Pouldreuzic (Finistère) que les tests ont été menés. On apprend que près de 6 mois sont nécessaires à la validation d’une recette.

Cela fait maintenant plus de 10 ans que Le CNES, Ducasse Conseil et Jean Hénaff collaborent pour concevoir des repas gastronomiques pour les astronautes. Loin d’être anecdotique, leur nutrition est essentielle pour le bon déroulement d’une mission.

©Philippe Vaures Santamaria

« Une définition approximative de la nourriture peut avoir des répercussions tant physiologiques que psychologiques sur l’équipage, impactant la santé (atrophie musculaire, décalcification, déficience du système immunitaire, problèmes cardiovasculaires) et le déroulement de la mission (nausées, stress, déséquilibre relationnel, etc.) » expliquent les trois entités dans un communiqué commun.