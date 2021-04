Et le meilleur kebab de France se situe à...

Les Français mangent chaque année des millions de kebabs. Et pour déguster le meilleur d’entre eux, ils pourront désormais se rendre à Lyon. Un restaurant situé sur les pentes de la Croix-Rousse vient d’être élu « meilleur kebab de France ».

Ce titre lui a été remis dans l’émission culinaire « Très Très Bon » diffusée sur Paris Première et animée par François-Régis Gaudry.

Le kebab, baptisé CHËF berliner kebap, est dans le 1er arrondissement et a pignon sur rue depuis le mois de septembre seulement. Les deux gérants sont frère et sœur. « Le restaurant a ouvert il y a sept mois mais cela fait quatre ans qu'on travaille ce projet. On réfléchit à tous les détails pour que tout soit parfait. C'est que du bonheur mais aussi un peu de stress et beaucoup de pression sur les épaules car il ne va pas falloir décevoir les clients » a déclaré le chef Redouane Allahoum au journal le Progrès à la suite du résultat.

Le critique gastronomique et son équipe ont testé 18 établissements présélectionnés dans toute la France avant de faire leur choix. Ils ont été séduits par l’aspect visuel du sandwich. Il est cuisiné « à la berlinoise » : à base de veau ou de poulet, agrémenté de légumes et de feta. Un kebab vegan à base de seitan est également à la carte.

En France, on ne compte pas moins de 11.000 kebabs. Les Français en dévorent chaque année 360 millions d’après Gira Conseil, un cabinet spécialiste du marché de la consommation alimentaire.

Le Döner kebab serait né en Allemagne, « döner » designant le mode de cuisson à la verticale sur une broche tournante et « kebab » viande grillée. On le retrouve aujourd’hui sous différentes formes dans le monde entier parfois sous le nom de « grec ». Les Grecs quant à eux l’appellent « gyros ».

Ce marqueur de la street-food doit sans doute son succès à son prix bon marché et à ses célèbres sauces blanche ou encore samouraï.