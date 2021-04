Petite révolution dans le secteur des biscuits apéritifs. La marque Michel et Augustin se lance dans le vrac, c’est-à-dire la vente de produits non emballés.

Trois de ses principales recettes au fromage (petits sablés Beaufort AOP, les petits beurres Comté AOP et les petits sablés Parmigiano AOP) sont d’ores et déjà disponibles dans le réseau de 73 épiceries Day by day, spécialiste de la vente sans emballage. Le consommateur doit donc se servir lui même, faire peser ses biscuits, et repartir avec dans un contenant.

Le défi était d’obtenir la même texture, le même goût et la même odeur après plusieurs jours de stockage. Des tests de vieillissement ont été faits, assure la marque.

©DR

« On a pris toutes nos références d’épicerie, on les a mises en condition vrac et on les a vérifiées toutes les semaines, et jusqu’à six semaines il n'y a aucune différence entre un gâteau qui a vieilli en vrac et un gâteau emballé », a expliqué Sébastien Guillon, directeur général de la marque sur Europe 1.

La vente en vrac présente le double intérêt d’être plus écologique : son empreinte carbone est réduite compte tenu de l’absence d’emballage. Par ailleurs, elle est aussi plus économique : le consommateur achète la quantité qui lui convient. A noter, les biscuits se conservent moins longtemps, et doivent donc être stockés dans un bocal en verre à l'abris de la chaleur et de l'humidité.

Le marché du vrac est en plein essor en France. Estimé à 1,3 milliard d’euros en 2020, il est en croissance de 8%. D’après les experts, ce chiffre pourrait doubler d’ici à 2022.

Le projet de loi Climat et Résilience, qui vient d'être voté en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit d’ailleurs d'instaurer 20% de vrac obligatoire dans les supermarchés de plus de 400m2 d'ici à 2030.