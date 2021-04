La recette de la salade estivale de pâtes, tomates cerises et mozzarelline

L'été n'est pas encore là mais on peut déjà profiter de ses saveurs dans l'assiette. Galbani dévoile sa recette simple et efficace de salade de pâtes aux tomates cerises et aux petites boules de mozzarella (mozzarelline).

Ingrédients (2 personnes)

2 pots de Galbani Selezione Fior di Latte Mozzarelline 25gx 8

640 g de pâtes (fusilli)

300 g de tomates cerises

quelques feuilles de menthe

une pincée d'origan séché

huile

sel et poivre

Préparation

Faites cuire les pâtes et laissez-les refroidir. Pendant ce temps, tranchez les tomates en deux ou en quatre, assaisonnez-les avec l'huile, une pincée de sel et une pointe d'origan, puis ajoutez les mozzarelline coupées en deux.

Assaisonnez les pâtes avec la préparation aux tomates cerises et Mozzarelline. Complétez en ajoutant la menthe hachée et une pincée de poivre.

Décorez votre salade estivale de pâtes, tomates cerises et mozzarella avec quelques feuilles de menthe avant de servir.