5 cocktails de printemps à découvrir

En attendant la réouverture des bars et des terrasses, on peut tout à fait s'accorder un moment de détente chez soi. Voici quelques recettes de cocktails simples à réaliser qui annoncent les beaux jours.

Le Belvedere avocat

Pour les beaux jours, Belvedere met ses cocktails au vert. La célèbre marque de vodka propose une recette à base d’avocat et de fruits exotiques : noix de coco, ananas frais. Il suffit de mettre les ingrédients dans un shaker avant de servir et d’apporter sa touche déco avec des chips de coco.

Le Pacello tonic

La distillerie Massenez, a concocté de son côté le Pacello tonic, à base de Dom Pacello Royal Orange. Cette liqueur d'orange vient d’obtenir le prix de la meilleure liqueur française au World liqueur awards. Elle apporte sa touche d’amertume à l’alliance classique gin et tonic pour un cocktail tout en fraîcheur.

Le HENDRICK’S GARIBALDI SBAGLIATO

Jamais à court d’imagination, la marque écossaise de gin Hendrick’s présente une recette à base de campari, de jus d’orange frais et de champagne. Un verre qui ne manque pas de caractère.

Le supplément d’âme

Le cognac peut être très intéressant en mixologie. La preuve avec le Supplément d’âme élaboré par le bartender Stanilas Jouenne. Il combine le cognac, le sirop d’orgeat et un blanc pétillant. A déguster sous un rayon de soleil.

© Adeline Monnier Photographies

Le Bleu’tiful

On dit que le pastis P’tit bleu de la Liquoristerie de Provence doit sa couleur au ciel de provence et à l’eau turquoise des Calanques. Pour la recette du Bleu’tiful, on y ajoute de la menthe glaciale et de l’eau gazeuse avec quelques feuilles de menthe fraîche et une rondelle de citron vert

L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.