Le chef Michel Sarran ouvre un comptoir à croque-monsieurs à Paris

Vous prendrez bien un croque-monsieur avant de monter dans le train ? Le célèbre chef et juré de l’émission Top Chef Michel Sarran vient d’ouvrir une nouvelle déclinaison de son concept Croq’Michel à Paris. Depuis le 10 mai, une échoppe éphémère est installée dans le Hall 2 de la gare de Lyon.

Le chef étoilé y propose ses spécialités entre deux tranches de pain de mie grillées, non pas au beurre comme le veut la recette traditionnelle, mais à la graisse de canard. Une façon d’honorer ses racines gersoises.

A la carte, le chef propose des recettes salées (formule à partir de 13,5€) : du classique jambon, emmental, béchamel au gourmand confit de canard, pommes de terre, fromage de brebis, béchamel. Le croque-monsieur se décline aussi en version sucrée : croq’banane praline et croq’abricot pistache.

Ce concept, déjà implanté avec succès à Toulouse il y a un an, est un projet familial. On retrouve derrière les deux filles du chef, Emma et Camille. L’idée a été de lancer une offre de restauration street food à partir du péché mignon de Michel Sarran, le croque-monsieur.

Croq’Michel, place Louis Armand (Hall 2 gare de Lyon), Paris 12e. (commande possible sur Ubereats et Deliveroo).