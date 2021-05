Top Chef : Mohamed Cheikh va ouvrir un nouveau restaurant éphémère

Alors que la saison 12 de Top Chef est toujours en cours, les projets de restaurants éphémères commencent à fleurir. Les admirateurs du charismatique Mohamed Cheikh pourront se rendre dans le Jardin des plantes cet été pour tester sa cuisine (Paris, 5e).

Le jeune chef, toujours en course dans l’émission culinaire, y tiendra une table disposant d’une vaste terrasse.

«Mon équipe et moi-même travaillons d’arrache-pied pour pouvoir vous accueillir dans un lieu qui me ressemble et vous faire partager ma cuisine ensoleillée», explique le candidat de 28 ans dans un post Instagram.

C’est le groupe Bertrand qui a fait appel à lui pour mener ce projet. La holding est n°2 de la restauration en France avec des enseignes comme Quick, Hippopotamus, mais aussi plus les prestigieux Angelina et Copenhague.

Et elle n’a pas choisi Mohamed Cheikh par hasard. Toujours de bonne humeur et amateur d’une cuisine gourmande, il est devenu rapidement très populaire au point de faire partie des favoris de l'émission de M6. D’autant qu’il n’a pas à rougir de son parcours : Hôtel Shangri-La de Paris, Drugstore Paris… Très exigeant, il s’est lancé dans Top Chef pour prouver à ses parents ce dont il était capable

Récemment son projet de restaurant éphémère avec un autre candidat de l’émission, Matthias Marc, a fait un véritable carton. Le menu Nomade était disponible à emporter dans huit villes de France. Un succès qui devrait être au rendez-vous cet été.