Mcdonald's : vers l'apparition du nutri-score des burgers dès cet été

Près de trois ans après son lancement, le logo nutri-score s’impose peu à peu auprès des marques. Dernier converti en date, le plus grand restaurateur de France McDonald’s vient d’annoncer son déploiement progressif dès cet été.

Concrètement, les burgers et les autres produits alimentaires de la chaîne arboreront le logo aux cinq couleurs et aux cinq lettres : dès juillet sur l’appli et le site, puis de façon progressive sur les bornes de commande en restaurant. A terme, tous les produits de la marque seront concernés.

« Nous sommes heureux d’aller plus loin encore dans la transparence nutritionnelle et de répondre aux attentes des consommateurs qui sont toujours plus nombreux à vouloir une information simple, claire et accessible » indique dans un communiqué qui vient d’être publié Delphine Smagghe, Senior Vice-Présidente Achats, Qualité, Développement Durable et Communication du groupe. Mcdonald's est la première chaîne de restauration rapide à adopter ce dispositif.

Conçu dans le cadre du Programme National Nutrition Santé en 2016, le nutri-score ambitionne de rendre plus lisible et compréhensible auprès du consommateur l’étiquetage nutritionnel. Son utilisation reste toutefois facultative.

Pour déterminer la catégorie (de A à E) plusieurs données sont prises en compte : la densité énergétique (apport calorique), la teneur en acides gras saturés, en sucres simples et en sel, la teneur en nutriments et aliments à favoriser.

Il est également utilisé en Belgique et en Suisse.