Sushi Shop : une box avec Docteur Paper en édition limitée

Sushi Shop s'est associé avec Docteur Paper pour une box à partager en édition limitée. Des créations exclusives qui promettent un joli tour du monde gustatif.

A l'intérieur de ce coffret décoré de dessins en noir et blanc, c'est un hommage à six capitales internationales : Paris, Bruxelles, Genève, Londres, Madrid et Dubaï. Et surtout à leurs spécialités.

Pour preuve, le «Parisian Gunkan» composé d'un tartare de bœuf au couteau, de pommes pailles, d'un peu de cornichon, d'oignon rouge. Une bouchée qui nous replonge dans l'atmosphère des bistrots parisiens qui s'apprêtent à rouvrir leurs portes après des mois de fermeture.

Le «Spanish Roll» égaye les papilles grâce à sa recette revisitée du poulpe à la galicienne et qui est réhaussé de paprika fumé, de persil et de ciboulette. La daurade que l'on retrouve dans le «London Sushi» nous donne envie de traverser la Manche pour commander un fish & chips et marque des points avec sa mayonnaise japonaise.

Cette box en édition limitée est disponible dans les boutiques Sushi Shop et accessible en livraison. Comptez 45 euros pour 42 pièces.