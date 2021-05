Nouveau Magnum : voici la nouvelle recette pour cet été

A l’approche de l’été, l’iconique marque de glace Magnum dévoile sa nouveauté. Cette année la nouvelle recette met le cap sur le caramel.

Double Gold Caramel Billionaire présente une incontournable coque craquante au chocolat, d’une teinte qui tire vers l’or. Elle est incrustée de morceaux de biscuits tout aussi craquants. Voilà pour la première couche. Vient ensuite celle d’un caramel légèrement salé qui apparaît dès la première bouchée.

Enfin, la glace est un mélange de parfums noix de pécan et biscuit. On l’aura compris : à l’heure de la levée des mesures sanitaires, Magnum mise sur la générosité et la gourmandise.

C’est le fabricant belgo-suisse Barry-Callebaut qui a élaboré ce chocolat doré associant caramel, beurre de cacao et sucre caramélisé. Véritable signature sonore de Magnum, il fait un crac quand on le croque.

On pourra déguster cette nouvelle recette en format classique, mini voire même en pot pour prolonger le plaisir.

Dans un communiqué, la marque rappelle que ses fèves de cacao sont certifiées Rainforest Alliance qui assure une production respectueuse de l’environnement et des hommes.

Magnum Double Gold Caramel Billionaire, boîte de 4 x 85 ml, à partir de 3,99€