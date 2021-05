Cette nouvelle boisson façon spritz qui pourrait cartonner cet été

Le vin blanc pétillant Chandon, qui cartonne dans le monde depuis près d’un demi-siècle, débarque en France dans une version Spritz pour tenter de séduire les consommateurs de l’Hexagone.

Propriété de Moet Hennessy (LVMH), ce vin mousseux a été enrichi d’une liqueur amère à l’orange pour se rapprocher du célèbre cocktail italien : un macérat d’extraits naturels d’écorces d’agrumes (espèce Valencia, cultivées sans pesticides) et d’épices.

«Pendant plusieurs années, nous avons testé différents assemblages et recettes. C’est la 64e proposition qui a finalement emporté notre adhésion», explique Paula Bartolucci, œnologue à l’origine du Chandon Garden Spritz dans le communiqué qui annonce le lancement.

La marque s’attaque à un cocktail qui reste au top de sa popularité, été après été. Le Spritz, réalisé à partir de Prosecco et d’Aperol ou de Campari, envahit les terrasses dès que le soleil brille. Sa couleur vitaminée et sa pointe d’amertume font fureur.

Le Garden Spritz présente l’intérêt d’être «prêt à consommer», sans préparation. Servi dans un verre, on y ajoute quelques glaçons, une tranche d’orange séchée et un brin de romarin pour la déco et c’est prêt.

Par ailleurs ce «sparkling wine» est aussi moins alcoolisé que le cocktail classique : 11,5°. Et également moins sucré.

Les curieux peuvent déjà l’acheter chez les cavistes. Il sera sous peu disponible sur les terrasses et les rooftops qui sont sur le point de rouvrir (autour de 40€ la bouteille).

Chandon Garden Spritz, 19,5€

