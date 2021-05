Paris : les 5 meilleures terrasses pour la réouverture du 19 mai

A l’image de ses voisins européens, la France assouplit ses mesures restrictives et autorise la réouverture des terrasses ce mercredi. Les Parisiens sont dans les starting-blocks pour en profiter malgré les prévisions météo pessimistes. Voici les 5 meilleures terrasses où s’exposer pour apprécier le bon air et la levée (partielle) du couvre-feu.

Le Fer à cheval

Comme il risque d’y avoir du monde dès la réouverture, autant viser une terrasse qui a de l’espace pour être sûr d’avoir une place. L’équipe du Monkey à Pigalle s’installe au chalet du Fer à Cheval dans le parc de Saint-Cloud sur près de 400 m2 de surface. Parasols blancs, lumignons… une ambiance guinguette où s’attabler pour déguster des spécialités italiennes concoctées par Hugo Pinto (14 Parardis).

Le Fer à Cheval, domaine national de Saint-Cloud, Saint-Cloud

©DR

Douze

Le nouveau food court, qui se présente comme un garde-manger de 1000m2, attend avec impatience ses premiers clients. Installé dans l’ancienne caserne militaire de Reuilly-Diderot, il dispose de deux terrasses : l’une au RDC et l’autre à l’étage. On annonce un menu « généreusement pensé » avec un plat choisi et des garnitures partagées. Possibilité de réserver.

Douze, 2, passage Emma Calvé (Paris 12e)

©DR

Mun

L’immense terrasse de Mun est l’un des spots incontournables de cette saison qui s’amorce. Le dernier projet de Laurent de Gourcuff donne le vertige avec sa vue panoramique sur tous les monuments de la capitale. Restauration asiatique-chic et cocktails soignés sont au menu.

Mûn, 52, avenue des Champs‑Elysées, Paris 8e

©DR

The Shed

Le rooftop de l'hôtel des Grands Boulevards rouvre également ses portes le 19 mai. Au 4ème et dernier étage, The Shed est un peu un jardin suspendu à l’abri des bruits de la foule. Cocktails pointus fait maison et tapas à partager.

The Shed, 17, boulevard Poissonnière, Paris 2e

©DR

National on (the) Top

Niché entre le Marais et le Sentier, le rooftop de l’Hôtel National des Arts et Métiers mérite le détour. On y sirote un verre en bonne compagnie (cocktail à partir de 15€) dans le respect des nouveaux horaires (jusqu’à 21h). Attention à bien réserver : seuls une trentaine de convives peuvent y accéder en même temps.

National on (the) top, 243, rue Saint-Martin Paris 3e

©DR