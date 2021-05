Burger King célèbre le retour de Benzema en lançant un burger veggie

C’est une conséquence plutôt inattendue du retour de Karim Benzema en équipe de France. Burger King va proposer sous peu une version végétarienne d’un hamburger.

Tout a commencé mardi quand la rumeur du retour de KB9 a bruissé sur les réseaux sociaux. Cinq ans après son éviction, le joueur du Real Madrid devait réintégrer les Bleus. Un changement de cap radical de la part de l’entraîneur Didier Deschamps qui avait fait le choix de tenir le joueur à l’écart à la suite de ses démêlés avec la justice.

Pour mieux souligner le revirement du sélectionneur, Burger King a tweeté dans l’après-midi « Si Benzema revient en Equipe de France, on lance un burger veggie. Il n'y a que les **** qui ne changent pas d'avis », s’attirant les like de plus de 50 000 personnes.

Si Benzema revient en Equipe de France, on lance un burger veggie.





Il n'y a que les **** qui ne changent pas d'avis. — Burger King France (@BurgerKingFR) May 18, 2021

Faisant suite à la confirmation officielle du retour de Karim Benzema, le compte de la chaîne de fast-food américaine a alors tweeté non sans humour : « Allo la R&D, c’est possible d’avoir un burger Veggie en urgence ? »

« Allo la R&D, c’est possible d’avoir un burger Veggie en urgence ? » #BK #BK9 https://t.co/kc7iopKvx5 — Burger King France (@BurgerKingFR) May 18, 2021

Seulement voilà, le community manager de Burger King France semble avoir la mémoire courte. En aout dernier, la chaîne avait déjà commercialisé sur une courte période le Rebel Whopper. Un burger qui intégrait un steack 100% végétal. Le boom du marché des produits végétariens n’échappent pas aux enseignes de restauration. Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis.