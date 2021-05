Paris : le chocolatier Patrick Roger installe une nouvelle boutique sur la Rive gauche

Et une de plus. Le maître chocolatier Patrick Roger vient d’inaugurer une nouvelle boutique rue de Sèvres dans le Paris Rive gauche, nichée entre le magasin Hermès et l’hôtel Lutetia.

Fidèle à sa fibre artistique, Patrick Roger conçoit ses boutiques comme des œuvres à part entière, avec à chaque fois un esprit différent. Cette huitième adresse parisienne se découvre comme un long couloir jalonné par des tiges de métal brut qui donnent une impression de murs lacérés par des rasoirs.

En vitrine, ce sont deux immenses pétales taillés dans du chocolat qui attirent l’œil. Ils arborent le vert émeraude, couleur fétiche du chocolatier.

©DR

A la fois sombre et lumineuse, cette boutique a tout d’une adresse haute couture. Mais ce sont bien des chocolats qu’on vient y acheter. On y découvre les nouvelles collections de Patrick Roger présentées sous verre, à l’image de ses emblématiques sphères. On les achète dans des compositions déjà établies. Car ici le chocolat s’apprécie uniquement en boîte et non pas à l’unité.

©DR

Patrick Roger, 19, rue de Sèvres, Paris 7e