La recette des boulettes de veau au citron de Cyril Lignac

La Pentecôte est traditionnellement l’occasion de cuisiner du veau. Afin de donner des idées pour un repas réussi, les professionnels du secteur ont sollicité le chef Cyril Lignac pour concevoir des recettes gourmandes et simples à réaliser. Voici celle des boulettes de veau au citron.

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)

600 g de haché de veau

30 g de parmesan râpé

2 œufs bio

100 g de ricotta

2 c. à soupe de persil haché

100 g de pain sans croûte trempé dans du lait

1 zeste de citron non traité

1 pincée de muscade

4 quartiers de citron jaune non traité

Sel fin et poivre du moulin

Pour le beurre de cuisson :

le jus du citron

50 g de parmesan râpé

1 bâton de cannelle

4 feuilles de laurier

25 g de beurre demi-sel

10 cl d’huile d’olive

1 c. à café de gros sel de cuisine

Sel fin et poivre du moulin

Préparation

Dans un saladier, déposer le haché de veau, mélanger avec le parmesan râpé, les œufs, la ricotta, le persil préalablement haché et le pain trempé dans le lait et pressé. Mélanger à la main et assaisonner de sel fin, de poivre du moulin, de muscade râpée et de zeste de citron. Former des boules à la main et les déposer dans une assiette (30 boulettes).

Dans une casserole d’eau bouillante, verser le gros sel de cuisine et recouvrir. Dans une poêle chaude, verser 2 cl d’huile d’olive, ajouter le beurre, les feuilles de laurier et le bâton de cannelle, laisser fondre le beurre, ajouter le parmesan, le laisser fondre. Verser de l’huile d’olive, remuer à l’aide d’un fouet, verser le jus de citron et une louche d’eau bouillante de la cuisson prévue pour les boulettes. La sauce doit se lier et devenir légèrement épaisse et brillante. Retirer le bâton de cannelle et les feuilles de laurier. Passer la sauce à travers une passette, la remettre dans la poêle avec les feuilles de laurier. Laisser de côté.

En même temps, dans la casserole d’eau bouillante, baisser le feu et plonger les boulettes 7 minutes, les égoutter et les déposer dans la sauce de la poêle, mélanger à la sauce.

Dans des assiettes creuses, déposer les boulettes recouvertes de sauce et les servir chaudes, déposer dessus un quartier de citron jaune et une feuille de laurier.