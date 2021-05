Rooftop : l'ex-Top Chef Diego Alary à la tête du restaurant du Wanderlust

Le chef le plus suivi sur TikTok, Diego Alary, débarque au Wanderlust pour la saison estivale. Ancien candidat de Top Chef, il sera aux commandes du restaurant éphémère à partir du 9 juin avec l’ambition d’y faire découvrir ses bonnes recettes.

La carte sera à son image : «simple, généreuse et estivale», explique le communiqué qui annonce l’ouverture.

Une formule unique sera proposée. Elle prévoit une entrée, une grillade (brochette kefta ou végétarienne) et deux accompagnements à choisir parmi cinq (sucrine grillée, crispy choux fleurs parmesan…), et enfin un dessert (crème légère au romarin, abricot rôti macadamia).

Après son passage remarqué dans Top Chef, Diego Alary a été le chef exécutif du restaurant de Jean Imbert et de Pharrell Williams, To Share, à Saint-Tropez l’été dernier. Il s’est surtout distingué depuis en publiant sur TikTok des recettes simples, réalisées dans sa petite cuisine, devenant ainsi le chef le plus suivi sur ce réseau social avec 1,7 million de followers.

Wanderlust x Diego Alary, 32, quai d’Austerlitz, Paris 13e, à partir du 9 juin (réservations possibles).