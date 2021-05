La recette des asperges sauvages, petits pois et burrata d’Hélène Darroze

La célèbre cheffe Hélène Darroze propose de célébrer les beaux jours avec des recettes préparées chez elle avec ses filles. Elle confie ses astuces et ses conseils pour réaliser des petits plats délicieux. Au total, plus de 50 recettes dont celle des asperges sauvages, petits pois et oseille, burrata des Pouilles aux olives de Kalamata.

Ingrédients pour 6 PERSONNES

3 burratas des Pouilles de 250 g chacune

1 botte d’asperges sauvages

250 g de petits pois extra-fins écossés

120 g de petites feuilles d’oseille

200 g de tomates datterino

120 g d’olives de Kalamata

1 dl d’huile d’olive de première pression à froid Gros sel

Fleur de sel

Poivre de Kampot

Préparation

Passez les petits pois, les asperges et l’oseille sous l’eau. Taillez un centimètre de la queue des asperges. Laissez les petits pois égoutter dans une passoire. Passez l’oseille à l’essoreuse à salade (ou une grande casserole) Versez 5 litres d’eau dans une marmite. Ajoutez 10 grammes de gros sel et portez à ébullition. Remplissez un grand cul-de-poule d’eau froide dans laquelle vous ajouterez des glaçons pour qu’elle soit glacée.

Plongez les asperges dans l’eau bouillante pendant 2 minutes Si vous utilisez des asperges vertes, adaptez le temps de cuisson à la grosseur, de manière qu’elles restent croquantes Retirez-les alors délicatement à l’aide d’une écumoire et plongez-les dans l’eau glacée pour stopper la cuisson Puis retirez-les aussitôt, déposez-les sur un papier absorbant et laissez-les ainsi, sans les repasser au réfrigérateur, jusqu’au dernier moment.

Juste avant de servir, taillez les tomates datterino en deux moitiés Posez-les sur une assiette, assaisonnez légèrement de fleur de sel Versez un cordon d’huile d’olive.

Versez les petits pois dans un saladier Assaisonnez également très légèrement de fleur de sel et d’huile d’olive.Taillez enfin les burratas en deux Déposez celles-ci dans un grand plat Assaisonnez de fleur de sel et de poivre de Kampot Parsemez alors les asperges vertes, les petits pois, l’oseille, les tomates et les olives de Kalamata Assaisonnez à nouveau d’un peu de fleur de sel et de poivre de Kampot Versez un bon cordon d’huile d’olive.

Servez aussitôt.

ASTUCES ET CONSEILS

Si les petits pois sont trop gros, plongez-les quelques minutes dans l’eau bouillante et refroidissez-les aussitôt, comme pour les asperges

Chez moi, printemps-été, Hélène Darroze, Ed. Le Cherche Midi, 19,90€