5 choses étonnantes à savoir sur La Vache qui rit

Le célèbre fromage de forme triangulaire La Vache qui rit fête cette année son 100e anniversaire. Il y a un siècle, Léon Bel eut l’idée de commercialiser un produit laitier au nom accrocheur réalisé à partir de fromage fondu. Aujourd’hui la marque est vendue dans plus de 130 pays. Voici 5 choses à savoir sur cette réussite française.

Son nom vient de la Première guerre mondiale

Pendant la Première Guerre mondiale, Léon Bel travaillait dans la section affectée au ravitaillement le front. Ses camions acheminaient de la viande et leur arrivée était guettée avec impatience par les soldats. Ils arboraient sur leurs côtés un bœuf hilare surnommé « La Wachkyrie », en référence aux Walkyries de la mythologie nordique. Quelques années plus tard, Léon Bel s’en est inspiré pour déposer le brevet de sa marque « La Vache qui rit » ainsi que plusieurs dessins dont celui d’une vache à quatre pattes en train de rire.

Elle a troqué sa couleur rouge pour le vert

Depuis un siècle, La Vache qui rit s’affiche en rouge. Une couleur qui attire l’œil et qui marque les esprits. Mais il y a eu une exception, la seule dans son histoire. En 1994, dans le cadre d’un partenariat lié à la sortie du film The Mask avec Jim Carrey, la Vache qui rit arborait une peau verte.

Elle a le même format depuis 1924

La Vache qui rit est tout de suite reconnaissable grâce à la forme de sa boite. Initialement elle était commercialisée dans une conserve. En 1924, la forme ronde en carton arrive avec des portions triangulaires qui sont toujours les mêmes aujourd’hui. Ce format présentait un côté pratique : à cette époque il n’y avait pas de réfrigérateur. La boite ronde permettait de conserver le fromage.

Elle cartonne aux Etats-Unis

Très populaire dans les pays du Maghreb, La Vache qui rit est aussi très appréciée des consommateurs aux États-Unis. En 2004, les ventes y ont d’ailleurs bondi de 250%, bousculant la production. La raison ? Un célèbre cardiologue avait recommandé la version light dans un livre de régimes alimentaires.

Il en existe plus d’une centaine de versions

On peut avoir une impression d’unicité de La vache qui rit. Mais en réalité, il en existe plus d’une centaine dans le monde. Selon les pays, elle est plus ou moins grasse plus ou moins salé. On peut même trouver des versions vegan ou destiné aux consommateurs flexitariens.